Qué sucede durante su producción y qué características evaluar antes de comprarlos.

En los supermercados, el papel higiénico se consigue en distintas presentaciones, pero una de las diferencias más visibles está en su color: algunos rollos son completamente blancos y otros tienen una tonalidad crema. Aunque ambos cumplen la misma función, su aspecto está relacionado con los procesos utilizados durante la fabricación.

El blanco pasa por un proceso distinto al papel higiénico de color crema, pero no significa que sea más ecológico, suave o resistente que el otro.

A la hora de elegir cuál comprar para uso diario, hay otros factores que conviene tener en cuenta, como la cantidad de capas, la suavidad, la resistencia y el precio.

Papel higiénico blanco o color crema: qué cambia en su fabricación y por qué tienen distinto color

La principal diferencia entre el papel higiénico blanco y el color crema está relacionada con el tratamiento de las fibras durante el proceso de fabricación. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, la pulpa de madera sin blanquear puede presentar tonalidades marrones o crema debido a la lignina que permanece después del procesamiento. Para obtener un papel mas blanco, se somete a la pulpa a un proceso químico de blanqueamiento que modifica o elimina los componentes responsables de su color original.

Por eso, los productos de color crema pueden conservar parte de la tonalidad natural de las fibras, mientras que los blancos pasan por tratamientos destinados a aumentar su blancura.

El color está relacionado con el tratamiento de las fibras durante la fabricación, pero no determina su calidad. Imagen creada con IA

Cuál conviene elegir para el uso diario

Para elegir, es conveniente que el usuario preste atención a características como las capas, la textura, la resistencia al desgarro y la facilidad con la que se desintegra al entrar en contacto con el agua. La organización estadounidense Consumer Reports evalúa estos aspectos mediante pruebas de laboratorio y comparaciones de suavidad entre distintos productos.

Otro aspecto importante es comparar el precio en relación con la cantidad de hojas de cada paquete, en lugar de guiarse únicamente por el costo del rollo. La organización australiana de consumidores CHOICE también considera la suavidad, la resistencia, la facilidad para separar la hojas y el tiempo de desintegración para evaluar los papeles higiénicos disponibles en supermercados.

Por eso, para el uso cotidiano, dicha organización recomienda elegir el producto que reúna las características buscadas y ofrezca una buena relación entre precio calidad.