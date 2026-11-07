El Departamento de Estado le negará el ingreso a Estados Unidos a quienes presenten un pasaporte válido pero sin seis meses de vigencia, a menos que su país esté incluido en esta lista

Quienes deseen ingresar a Estados Unidos deben consultar la lista del Six-Month Club (Club de los Seis Meses) para determinar si están exentos del requisito de vigencia adicional del pasaporte. Esta norma exige que los viajeros cuenten con un documento válido durante al menos seis meses después de la fecha prevista de salida del país.

Solamente están exentos los ciudadanos de los países incluidos en el Six-Month Club, cuya nómina puede actualizarse periódicamente. Quienes no pertenezcan a estas naciones deberán cumplir con el requisito de los seis meses adicionales. De lo contrario, podrían tener inconvenientes para ingresar a Estados Unidos.

¿Qué países están exentos de la regla de los seis meses en el pasaporte?

Los ciudadanos de los países incluidos en el Six-Month Club están exentos de presentar un pasaporte con seis meses adicionales de vigencia después de la fecha prevista de salida de Estados Unidos.

La última lista fue publicada el 18 de diciembre de 2025.

Entre los países latinoamericanos incluidos se encuentran:

Argentina.

Bolivia.

Brasil.

Chile.

Colombia.

Costa Rica.

El Salvador.

Guatemala.

México.

Nicaragua.

Panamá.

Paraguay.

Perú.

República Dominicana.

Uruguay.

Venezuela.

También forman parte de la nómina países de Europa, Asia, África y Oceanía, como Australia, España, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, India y Corea del Sur.

La lista oficial debe consultarse antes de viajar aquí.

Uno de los requisitos de ingreso de Estados Unidos es presentar un pasaporte cuya vigencia de extienda seis meses más allá de su fecha límite de salida registrada. Magnific

¿Qué regla reemplaza a la de los seis meses de vigencia?

Para los ciudadanos de países exentos, el requisito de los seis meses adicionales se reemplaza por una condición más flexible. El pasaporte tendrá que permanecer vigente durante todo el periodo de estadía previsto en Estados Unidos.

La medida no elimina la obligación de contar con un pasaporte válido ni modifica los demás requisitos migratorios.

¿Quiénes si o si deben presentar un pasaporte con seis meses de vigencia?

Los ciudadanos de países que no están incluidos en el Six-Month Club deben cumplir con la regla general de Estados Unidos. Entre los países latinoamericanos que no figuran en la lista se encuentran Cuba y Honduras.

Además, también quedan fuera de esta lista:

Ecuador.

Afganistán.

Argelia.

Azerbaiyán.

Bahréin.

Bangladesh.

Bielorrusia.

Camboya.

Camerún.

Irán.

Irak.

Jordania.

Kazajistán.

Kuwait.

Laos.

Moldavia.

Omán.

Corea del Norte.

Siria.

Yemen.

¿Qué otras condiciones debe reunir el pasaporte para que el Departamento de Estado le permita el ingreso?

Además de cumplir con los requisitos de vigencia, los viajeros deben prestar atención a las condiciones técnicas del documento. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) establece diferentes exigencias según el tipo de viaje y el programa migratorio elegido.