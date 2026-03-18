El gobierno federal ordenó al Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) cancelar aproximadamente 13,000 licencias de conducir comerciales (CDL) emitidas a personas no domiciliadas, por lo que muchos deberán realizar un nuevo trámite para poder continuar circulando legalmente. La medida apunta a conductores con licencias comerciales “no domiciliadas”, es decir, personas que no disponen de ciudadanía ni residencia permanente como Según el propio Departamento de Vehículos Motorizados de California, no todos los titulares serán afectados, pero quienes sí lo están ya recibieron una notificación oficial informando que su licencia será cancelada. La decisión surge de una orden del gobierno federal que impide continuar con la emisión o corrección de este tipo de documentos. En esa misma línea, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) bloqueó un intento del estado de California para reemitir licencias corregidas, lo que dejó al DMV sin margen de acción. Las personas afectadas no podrán continuar utilizando su licencia de conducir comercial, pero tienen alternativas como Los conductores con licencias no domiciliarias que no hayan recibido notificación