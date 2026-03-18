El Bureau of Motor Vehicles (BMV) de Indiana confirmó la emisión de sanciones para quienes hagan estos cambios en sus vehículos y no lo notifiquen ante la entidad estatal. Se trata de modificaciones o arreglos que todos suelen hacer y pueden olvidarse de reportarlo. En estos casos, se debe modificar el registro de forma oficial. Es una transacción que actualiza la información que haya cambiado o que sea incorrecta por distintas razones: desde detalles estéticos hasta cambios en la identidad del titular. El BMV de Indiana confirmó que a partir de 2026 los conductores del estado tendrán que notificar ante el organismo cuando cambien el color del vehículo, según la ley estatal Senate Enrolled Act 331. Aunque parezca descabellado, esta norma aplica tanto a la carrocería exterior del auto como a la pintura en vinilo; incluso si se retiran estas modificaciones, se debe notificar al BMV dentro de los 30 días posteriores al cambio para actualizar el registro. El organismo anunció que consultará sobre estos cambios cada vez que se renueve el registro, para verificar caso por caso. Según lo establece la ley estatal de Indiana, los oficiales de tránsito pueden emitir una advertencia al conductor si no se reporta el cambio ante el BMV en tiempo y forma. A partir de ese momento, se debe realizar la actualización del registro, ya que se considera una especie de “último aviso”. Si no se actualiza el registro, se pueden recibir multas o sanciones administrativas según el caso, dependiendo del contexto. Adicionalmente, el BMV advierte que, si además se trata de un vehículo vinculado a algún delito, se considera un Class C misdemeanor y puede implicar multas judiciales, antecedentes y comparecencia ante un tribunal. El BMV de Indiana pide que se notifiquen cualquier tipo de cambios en las características físicas del vehículo, ya que forman parte de los datos del registro. Esto sucede porque el registro debe reflejar de manera precisa la titularidad, la dirección del propietario y el estado del automóvil. Por otro lado, también se exige notificar cambios de domicilio, de nombre en caso de matrimonio o divorcio y corrección de datos personales. Adicionalmente, si la modificación impacta directamente en la identificación visual o legal del conductor, el BMV puede exigir la emisión de una nueva licencia, la actualización de la fotografía o la verificación presencial de la identidad. El organismo puede aplicar penalizaciones importantes por infracciones graves de tránsito o incumplimientos administrativos, como la suspensión de la licencia, la obligación de presentar un seguro especial o penalidades por no cumplir requisitos legales. En el caso puntual del color del auto, la sanción escala rápidamente si se vincula a un delito, lo que convierte un simple trámite administrativo en un problema penal.