La cotización del euro cerró a USD 0.8544 este lunes, 4 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 0.33%. La cotización del Euro mostró un fuerte avance: en la última semana subió 16.41% y en el último año acumuló 17.59%, señalando una tendencia alcista sostenida. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.90%, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 6.92%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva con un dato de 1 igual a +3, lo que indica que ha subido en comparación con los días pasados. Esta tendencia alcista sugiere un incremento en la confianza de los inversores y podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro. En el contexto de los días anteriores, la moneda ha mantenido su impulso, arrojando un dato de 1 consistente en la última semana, lo que reafirma la tendencia al alza. Esto podría atraer más inversiones y reforzar la posición del Euro en el mercado internacional. Los ciudadanos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.