El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California detalla en su sitio web oficial los requisitos que todos los conductores deben respetar al momento de renovar su registro vehicular de manera online en el estado. En ese sentido, quienes no puedan reunir las condiciones necesarias para llevar a cabo este trámite por internet, tendrán que optar por hacerlo en persona o por correo tradicional, según corresponda en cada caso. De acuerdo con lo especificado por el organismo, tendrán terminantemente prohibido renovar su registro de forma online quienes Además, en estos casos será obligatorio Las autoridades aconsejan utilizar como navegador Además, es esencial considerar que sólo se podrá llevar a cabo esta gestión si la compañía de seguros comparte información de la póliza electrónicamente al DMV