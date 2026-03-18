El Gobierno investiga y ordena retirar el queso más popular por riesgo de “falla renal” masiva tras detectarse un brote de E. coli potencialmente peligroso asociado a un producto ampliamente consumido en Estados Unidos. Las autoridades sanitarias activaron una alerta nacional y recomendaron evitar su consumo, especialmente en grupos vulnerables. El foco está puesto en un queso cheddar elaborado con leche cruda que fue vinculado a infecciones confirmadas en varios estados. Aunque el retiro no se concretó de forma voluntaria, los organismos de salud mantienen la advertencia mientras avanza la investigación epidemiológica y el análisis de muestras. El producto bajo investigación es el RAW FARM Raw Cheddar, en sus versiones en bloque y rallado, elaborado con leche sin pasteurizar. Según la FDA y los CDC, existe evidencia que lo vincula con un brote multietatal de E. coli O157:H7, una cepa peligrosa. Hasta el momento se confirmaron 7 casos en California, Florida y Texas, con al menos 2 hospitalizaciones. Cuatro de los afectados son niños de 3 años o menos, lo que encendió las alertas sanitarias por el mayor riesgo en menores. La bacteria detectada puede provocar complicaciones graves, entre ellas el síndrome urémico hemolítico (HUS), una forma de insuficiencia renal que puede requerir hospitalización y, en casos extremos, ser mortal. Las autoridades advierten que los síntomas pueden aparecer entre pocos días y hasta nueve días después del consumo. La FDA solicitó al fabricante retirar voluntariamente los productos del mercado, pero la empresa rechazó la recomendación y cuestionó los hallazgos. Ante esta situación, las autoridades mantienen una alerta activa y continúan recolectando muestras para confirmar la fuente de contaminación. Mientras tanto, los organismos de salud recomiendan: El consumo de productos elaborados con leche cruda implica un riesgo mayor de exposición a bacterias como E. coli, salmonella o listeria, ya que no pasan por procesos de pasteurización que eliminan patógenos. Los grupos más vulnerables incluyen: Las autoridades insisten en evitar este tipo de productos en estos casos y mantenerse atentos a nuevas actualizaciones, ya que la investigación sigue en curso y podrían detectarse más casos vinculados.