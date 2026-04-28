La nueva normativa, considerada una de las más ambiciosas en materia urbana, habilita la reconversión de edificios de oficinas vacíos en unidades habitacionales. El objetivo apunta a atacar la crisis de vivienda que afecta a millones de personas en el estado. El proyecto —conocido como AB 2074— modifica reglas históricas de zonificación para permitir que espacios comerciales pasen a uso residencial, especialmente en ciudades densamente pobladas como Los Ángeles, San Diego o San Francisco. Esta decisión responde a un fenómeno creciente: tras la pandemia, el auge del trabajo remoto dejó grandes superficies de oficinas sin uso, generando una oportunidad para reutilizar infraestructura ya existente. La ley establece cambios concretos en el desarrollo urbano. Entre los puntos más relevantes, se destacan: El alcance inicial incluye al menos siete grandes ciudades, entre ellas Los Ángeles, San Diego, San José, San Francisco, Sacramento, Oakland y Long Beach, todas con alta demanda habitacional. La lógica es transformar zonas que hoy están subutilizadas en barrios activos, con viviendas, comercios y servicios integrados. California enfrenta uno de los déficits habitacionales más profundos de Estados Unidos, con millones de viviendas faltantes y precios que no dejan de subir. En este contexto, la reconversión de oficinas aparece como una solución más rápida y económica que construir desde cero. Además, permite: Incluso, algunos proyectos ya anticipan modelos de microapartamentos o unidades más accesibles, pensadas para sectores medios y trabajadores jóvenes.