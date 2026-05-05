La Administración del Seguro Social (SSA) de los Estados Unidos renovó su calendario de pagos para la próximas semanas en mayo. De acuerdo con los anuncios, muchos beneficiarios percibirán el dinero una semana más tarde de la que, habitualmente, suelen recibirlo. El programa federal del Gobierno, a pesar de los conflictos respecto al presupuesto, mantiene vigentes los montos en dólares de las jubilaciones, con el respectivo ajuste del 2026, y los cheques para pensionados. La Administración del Seguro Social (SSA) pone en marcha su dinámica de pagos a principios de cada mes, con el fin de brindar la información correcta a todos los beneficiarios que esperan sus jubilaciones. El pasado viernes 1 de mayo, las autoridades entregaron los cheques de estímulo correspondientes al programa Servicio de Ingreso Suplementario (SSI) que se emite el primer día de cada. A partir de ahora se emitirán los cheques que responden a las jubilaciones y las cuales varían por la edad de retiro de cada beneficiario, así como también por la cantidad de prestaciones que reciba una persona. Algunos jubilados del sistema de la SSA tendrán una espera más extensa entre pagos debido a cómo se acomodan las fechas en el calendario. Por ejemplo, una persona que cobró su beneficio en torno al 10 de abril recién volverá a recibirlo el 13 de mayo, lo que genera un intervalo superior a los 30 días. Esta diferencia no responde a fallas ni a cambios en el sistema, sino a la forma en que caen los miércoles de pago ese mes. Como el primer depósito regular de mayo se ubica más avanzado en el calendario, se produce un lapso más largo que el ciclo habitual de 28 días que muchos beneficiarios suelen tener.