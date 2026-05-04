Al cierre de mercados de este lunes, 4 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7384. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.46%. En la última semana, la Libra esterlina cayó un -18.92% y en el último año acumula un -31.05%, evidenciando una tendencia claramente bajista en su cotización. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en un 7.41%, es mayor que la volatilidad anual del 6.53%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. En comparación con los días pasados, se ha observado un aumento constante en su valor, lo que sugiere una recuperación frente a otras monedas. Este aumento en la cotización indica que los inversores tienen confianza en la economía británica en este momento. Sin embargo, es necesario monitorear futuros cambios que puedan alterar esta tendencia. Aquellos individuos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.