Las leyes de alquileres en Estados Unidos varían según el estado, pero en términos generales establecen que los propietarios no pueden exigir un garante como condición automática para todos los inquilinos. En la práctica, el requisito no es obligatorio por defecto y depende del perfil financiero del solicitante. Esto no implica que el garante desaparezca del sistema: sigue siendo una herramienta válida dentro del mercado inmobiliario. La diferencia clave es que su uso está vinculado a situaciones específicas, no como una exigencia general para cualquier contrato. Un garante es una persona que firma el contrato junto al inquilino y asume la responsabilidad de pagar el alquiler si este no cumple. No vive en la propiedad, pero responde financieramente ante el propietario. Por eso, los propietarios suelen recurrir a esta figura cuando detectan mayor riesgo en la solicitud. En lugar de ser una obligación general, el garante se utiliza como una herramienta puntual para asegurar el cobro del alquiler en perfiles más débiles. Las leyes de alquileres no obligan a todos los inquilinos a presentar un garante para acceder a una vivienda. Es decir, un propietario no puede imponer este requisito de manera universal sin evaluar previamente la situación del solicitante. En cambio, la normativa permite que el proceso de aprobación se base en criterios objetivos como ingresos, crédito o historial y solo en ciertos casos se habilita pedir un respaldo adicional. Los propietarios pueden solicitar un garante cuando el inquilino no cumple con los requisitos financieros mínimos establecidos para alquilar. Esto es una práctica habitual dentro del mercado. Entre los casos más frecuentes se incluyen: En estos escenarios, el garante funciona como una garantía adicional de pago, ya que se compromete a cubrir la renta si el inquilino no puede hacerlo. Cuando el solicitante cumple con los criterios, los propietarios suelen basar su decisión en otros factores clave que reemplazan la necesidad de un garante: Si estos requisitos se cumplen, en muchos casos no es necesario presentar un respaldo externo para firmar el contrato.