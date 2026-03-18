El Florida Highway Safety and Motor Vehicles (FLHMV) establece que las personas mayores de 80 años tienen que aprobar si o si este examen si desean renovar su licencia de conducir sin excepciones. La medida tiene como objetivo evitar accidentes viales y proteger a conductores y peatones de posibles tragedias. Este examen se puede hacer de dos maneras y su cumplimiento se debe acreditar ante el organismo. Los conductores mayores de 80 años deben aprobar de forma obligatoria el examen de visión para poder renovar la licencia de conducir. Esta norma tiene como objetivo verificar que el conductor sigue teniendo una capacidad visual óptima para manejar, por lo que, si no se aprueba, se niega la renovación. Este examen puede hacerse en distintos lugares: En Florida, las personas mayores de 80 deben renovar su licencia cada 6 años en vez de cada 8 como la mayoría de otros conductores, por lo que es de vital importancia verificar la fecha de vencimiento. Se puede iniciar la renovación a través de la página oficial del FLHSMV o de forma presencial en una oficina. Por otro lado, luego de aprobar el examen de visión, de tiene que presentar la documentación necesaria para acreditarlo. Los controles y precauciones que promueve el Estado de Florida incluyen las siguientes recomendaciones: Con estas sugerencias, se busca prevenir accidentes sin la necesidad de restringir automáticamente el derecho a conducir. La licencia de conducir tiene un carácter identificatorio y muchos la utilizan para acreditar su identidad. No obstante, para quienes no puedan o no quieran renovarla, el estado de Florida ofrece la tarjeta de identificación estatal, también conocida como Florida ID Card. Este documento sirve para trámites, identificación personal y acceso a servicios. Cabe aclarar que no habilita a conducir, pero reemplaza la licencia como identificación legal.