El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que suspenderán todas las licencias de conducir de un grupo determinado de personas. El documento dejará de tener validez legal y no podrán volver a conducir un vehículos hasta cumplir con todas las normas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Esta credencial no solo es fundamental para conducir, sino que muchas organizaciones la aceptan como un documento para verificar la identidad de una persona.

Es oficial: el Gobierno suspende estas licencias de conducir para siempre

Muchas personas que obtienen la residencia permanente continúan manejando con la licencia de su país sin saber que esta documentación deja de tener validez al fijar domicilio en los Estados Unidos. La regla depende de normativas estatales que rigen desde hace varios años y que establecen que la licencia válida debe ser la emitida por el estado donde vive el conductor.

Esta situación genera dudas frecuentes entre nuevos residentes que no conocen estas obligaciones. En algunos casos las normativas estatales fijan plazos concretos para iniciar el trámite. En otros, la licencia extranjera deja de ser aceptada de inmediato cuando la persona se convierte en residente y establece domicilio legal.

Los nuevos residentes permanentes deben tramitar una licencia de conducir estadounidense. Fuente: Archivo. Departamento de Estado de Michigan

¿Por qué la licencia de conducir extranjera no es válida?

Las leyes estatales consideran que una persona con residencia fija debe cumplir los requisitos de conducción del estado donde vive. Por esa razón la licencia extranjera no se reconoce como documento habilitante una vez establecida la residencia. La administración local exige una verificación de identidad, domicilio y capacidad para conducir bajo las normas de tránsito del estado.

También se tiene en cuenta que la licencia estatal permite actualizar datos oficiales. Entre ellos el domicilio y el número de seguro social que son necesarios para mantener información correcta en los registros de tránsito. La licencia extranjera no reúne estas condiciones según los departamentos de vehículos motorizados de cada estado.

Los estados más estrictos con la licencia

Massachusetts exige que toda persona residente obtenga una licencia estatal y la licencia extranjera deja de ser válida.

Nueva York impone límites de tiempo y la licencia extranjera no se acepta una vez que el conductor fija su residencia.

Michigan permite el uso de una licencia extranjera por un periodo limitado y solicita una licencia estatal para continuar manejando

¿Cómo solicitar una licencia de conducir en Estados Unidos?