Una nueva normativa puede complicar el uso de licencias de conducir en estos casos.

El Departamento de Transporte de los Estados Unidos ha decidido suspender la emisión de las licencias de conducir para un grupo específico de personas. Esta medida se enmarca dentro de un esfuerzo por reforzar el sistema de elegibilidad y reducir la cantidad de individuos no ciudadanos que poseen dicho permiso, lo que refleja un endurecimiento en las políticas de control migratorio.

Este documento es de vital importancia en el país, ya que no solo permite a muchas personas conducir y trabajar, sino que también se utiliza como un elemento fundamental de identificación en diversas situaciones cotidianas.

Confirmado: se suspenden las licencias de conducir de múltiples personas

Las modificaciones se implementaron, principalmente, en la emisión de las licencias comerciales, las cuales permiten a ciertos individuos conducir camiones comerciales en las rutas de Estados Unidos.

La licencia de conducir se ha convertido en uno de los documentos más requeridos en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). La Administración Trump implementó nuevas medidas en relación con la elegibilidad como parte de su estrategia de deportación masiva.

No obstante, el presidente y varios gobernadores coinciden en la necesidad de suspender las licencias de todos aquellos conductores que no son ciudadanos estadounidenses y que no dominan el inglés. En consecuencia, solo los ciudadanos nativos podrán acceder a licencias comerciales .

El Departamento de Transporte ha criticado al gobernador de California, Gavin Newsom, afirmando que no ha cumplido con la nueva normativa, lo que pone en riesgo la seguridad de los residentes del estado. En respuesta a esta situación, el secretario de Transporte ha amenazado con retirar 160 millones de dólares del presupuesto.

Estos conductores pueden ver sus licencias revocadas.

Requisitos para obtener una licencia de conducir comercial