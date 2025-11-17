Confirmado por el Gobierno: retiran las licencias de conducir de todas las personas que formen parte de esta lista. (Fuente: Archivo)

En California, la suspensión de la licencia de conducir se rige por un sistema específico que determina cuándo un conductor pierde temporalmente su permiso por acumulación de infracciones. Este mecanismo, conocido como NOTS, aplica criterios automáticos basados en puntos y reportes de seguridad vial.En esta nota se detalla cómo opera este proceso, cuántos puntos activan la suspensión y qué tipo de violaciones se consideran . Conocer estos umbrales permite identificar quiénes pueden quedar afectados por la medida.