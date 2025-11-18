El Registro de Vehículos Motorizados (DMV) de Massachusetts especifica en su sitio web oficial cuáles son las condiciones que deben cumplir quienes tengan que renovar su licencia de conducir para estar habilitados a realizar el trámite.

Uno de los puntos claves señalados por las autoridades es la importancia de mantener al día las obligaciones en cuanto a multas e impuestos, pues de no haber cumplido este paso esencial, no podrá realizarse la gestión.

Cancelación de licencias de conducir: el Gobierno la prohíbe para todas estas personas

Según se especifica, no podrá renovarse ninguna licencia de conducir cuando

La credencial de manejo esté suspendida o revocada

Se tengan multas de estacionamiento impagas, impuestos especiales adeudados u obligaciones pendientes relacionadas con infracciones de EZ-Pass

Cuando se tengan multas viales impagas no se permitirá renovar la licencia de conducir. Fuente: archivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otro motivo por el que podrían negar la licencia de conducir

El documento sólo puede actualizarse dentro del año previo a que caduque y en los dos años posteriores. De no cumplir con estos plazos, el procedimiento a realizar será más largo.