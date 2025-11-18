En esta noticia

El Registro de Vehículos Motorizados (DMV) de Massachusetts especifica en su sitio web oficial cuáles son las condiciones que deben cumplir quienes tengan que renovar su licencia de conducir para estar habilitados a realizar el trámite.

Uno de los puntos claves señalados por las autoridades es la importancia de mantener al día las obligaciones en cuanto a multas e impuestos, pues de no haber cumplido este paso esencial, no podrá realizarse la gestión.

Según se especifica, no podrá renovarse ninguna licencia de conducir cuando

  • La credencial de manejo esté suspendida o revocada
  • Se tengan multas de estacionamiento impagas, impuestos especiales adeudados u obligaciones pendientes relacionadas con infracciones de EZ-Pass
Cuando se tengan multas viales impagas no se permitirá renovar la licencia de conducir. Fuente: archivo.
Otro motivo por el que podrían negar la licencia de conducir

El documento sólo puede actualizarse dentro del año previo a que caduque y en los dos años posteriores. De no cumplir con estos plazos, el procedimiento a realizar será más largo.

Si tu licencia lleva caducada más de 2 años, se te exigirá realizar el examen de permiso de aprendizaje y el examen práctico”, explican las autoridades.

