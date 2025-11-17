Mantener la vigencia de la licencia de conducir es uno de los requisitos más importantes para evitar problemas con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Las autoridades anunciaron que hay un grupo de personas que no podrán volver a renovar este documento.

Durante los últimos meses, Estados Unidos implementó una serie de medidas que endurecen los protocolos de la emisión y obtención de la licencia.

Es oficial: suspenden para siempre las licencias de conducid de estas personas

La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes en Estados Unidos, ya que se utiliza, además, como una credencial para verificar la identidad de una persona. Su emisión está regulado por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y las normas varían dependiendo las leyes de cada estado.

Uno de los puntos que más destacan los agentes, pero que menos importancia recibe es el referido a la pérdida de la visión o la ceguera progresiva.

El Departamento de Vehículos Motorizado (DMV) revocará inmediatamente la licencia de conducir de las personas que manifiesten pérdida de la visión. Fuente: Archivo.

Cuando un conductor manifiesta esta condición, el médico que lo atiende está obligado a reportar el caso a DMV. Una vez informado, el conductor será evaluado nuevamente para determinar si es elegible o no para la renovación de la licencia. En casos de ceguera permanente, el ciudadano no podrá volver a conducir.

¿El DMV me sanciona si tengo ceguera?

De acuerdo con la información que brindan las autoridades, no se trata de una sanción, sino de una medida de seguridad vial. Las políticas varían de acuerdo a las leyes estatales, pero, en primera instancia, se procederá: