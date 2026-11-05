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Con apenas siete gotas de detergente y agua es posible preparar una solución para la limpieza cotidiana del hogar.

Mantener limpios los distintos espacios del hogar no siempre requiere utilizar productos de limpieza complejos. Una guía del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) incluye una preparación casera con apenas siete gotas de detergente para platos y agua, destinada a limpiar diferentes superficies.

La fórmula aparece en un material del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), organismo que forma parte del CDC, y está incluida en una serie de recetas sencillas para realizar tareas de limpieza en el hogar.

¿Cómo preparar la mezcla de siete gotas de detergente y agua para limpiar la casa?

De acuerdo con la guía oficial del CDC, la preparación requiere solamente dos ingredientes y una botella con rociador.

Para elaborarla, se deben seguir estos pasos:

Conseguir una botella rociadora de 24 onzas, equivalente a aproximadamente 710 mililitros. Agregar siete gotas de detergente para lavar platos. Completar la botella con agua y agitar. Limpiar con normalidad.

El documento incluye esta preparación entre las recetas de limpiadores sencillos que pueden elaborarse con productos disponibles en comercios habituales.

El CDC incluye una mezcla de agua y detergente entre las alternativas sencillas para limpiar superficies del hogar. ChatGPT | El Cronista USA

Según la guía publicada, la mezcla está destinada a la limpieza de mesadas, pisos y paredes.

¿Qué precauciones recomiendan al utilizar productos de limpieza caseros?

Además de compartir la fórmula, el NIOSH establece una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados con la exposición a productos de limpieza.

Entre las principales indicaciones se encuentran: