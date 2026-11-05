Los cambios afectarán a quienes cobran una jubilación y todavía no alcanzaron la edad plena de retiro.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que modificará los límites de ingresos laborales para 2027. Los jubilados que todavía no alcanzaron la edad plena de retiro podrán ganar hasta US$25,560 al año antes de que se apliquen descuentos en sus beneficios.

Además, el máximo de ganancias sujeto al impuesto del Seguro Social aumentará de US$184,500 a US$192,300. Ambos cambios forman parte de la actualización anual del programa y responden a reglas diferentes.

Cuánto podrán ganar los jubilados en 2027 sin perder parte de sus beneficios

El límite dependerá de la edad del beneficiario. Para quienes permanezcan por debajo de la edad plena de jubilación durante todo 2027, el umbral será de US$25,560 anuales, equivalentes de US$2,130 mensuales.

Si superan esa cantidad, la SSA retendrá US$1 de los beneficios por cada US$2 adicionales que obtengan mediante su trabajo.

En cambio, quienes alcancen la edad plena de jubilación durante todo 2027 tendrán un límite de US$67,920 anuales (US$5,660 mensuales). En estos casos, se descontará US$1 por cada US$3 que excedan ese monto, pero únicamente por los ingresos obtenidos antes del mes en que cumplan la edad plena.

El organismo también confirmó un ajuste por costo de vida (COLA) del 3,6% para 2027, que modificará importe de los beneficios mensuales; mientras que los límites de ingresos determinarán cuándo el trabajo puede provocar retenciones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes podrán trabajar sin límite de ingresos y cobrar el Seguro Social

Los jubilados que ya hayan alcanzado la edad plena de jubilación podrán trabajar y recibir ingresos laborales sin un límite anual que provoque retenciones en sus beneficios.

La edad plena depende del año de nacimiento de cada trabajador. Por eso, es importante verificar cuándo corresponde alcanzarla antes de calcular cuánto dinero se puede ganar sin descuentos.

Además, las retenciones aplicadas por superar los límites no representan necesariamente una pérdida definitiva: cuando el beneficiario llega a la edad plena, la SSA ajusta sus pagos para tener en cuenta los meses en los que retuvo beneficios .

Por qué aumentará a US$192,300 el límite de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social

Otro cambio confirmado para 2027 será el aumento del máximo de ganancias sujeto al impuesto del Seguro Social, que pasará de US$184,500 a US$192,300. Este monto determina hasta qué cantidad de ingresos laborales se aplica el impuesto correspondiente. No es un límite para cobrar la jubilación ni significa que quienes ganen más de esa cifra pierdan sus beneficios.

La SSA también confirmó que las tasas impositivas permanecerán sin cambios: los empleados continuarán pagando una tasa combinada del 7,65% por Seguro Social y Medicare, mientras que los trabajadores por cuenta propia tendrán una tasa del 15,30%.

Nuevos límites de ingresos del Seguro Social para 2027

Estos son los principales cambios anunciados por la SSA para comparar los montos de 2026 con los que entrarán en vigor en 2027:

Máximo de ganancias sujetas al impuesto del Seguro Social

US$184,500 en 2026

US$192,300 en 2027

Límite antes de alcanzar la edad plena de jubilación

US$24,480 en 2026

US$25,560 en 2027

Límite durante el año en que se alcanza la edad plena

US$65,160 en 2026

US$67,920 en 2027

Ingresos permitidos después de alcanzar la edad plena