Lo que dispara una investigación criminal es la sospecha de una conducta deliberada: ocultar ingresos a propósito, llevar doble contabilidad, usar testaferros o estructuras para esconder dinero, o mentir de manera sistemática (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

Cuando se piensa en el IRS, lo primero que viene a la mente son las auditorías y los reclamos por impuestos. Pero la agencia tiene una cara mucho menos conocida y bastante más temida: una división de investigación criminal con agentes especiales armados que persiguen delitos financieros como lo haría el FBI, y que exhibe una tasa de condena altísima.

Qué es la Investigación Criminal del IRS

Se trata de la IRS Criminal Investigation (IRS-CI), el brazo penal de la agencia. A diferencia del resto del organismo, que se ocupa de cobrar impuestos y revisar declaraciones, esta división investiga delitos. Y tiene una particularidad llamativa: sus agentes especiales son los únicos empleados del IRS autorizados a portar y usar armas de fuego.

Son, en los hechos, agentes federales de la ley, con unos 2,200 agentes especiales dentro de un cuerpo de alrededor de 3,300 personas en todo el mundo.

Investiga como el FBI

La comparación con el FBI no es exagerada. Los agentes de IRS-CI están entrenados para ejecutar órdenes de allanamiento y de arresto, realizar operaciones encubiertas y seguir el rastro del dinero en investigaciones complejas.

Su campo de acción va mucho más allá de los impuestos: persiguen el fraude fiscal y la evasión, pero también el lavado de dinero, el fraude con devoluciones y el robo de identidad tributaria, las finanzas del narcotráfico, la corrupción, el financiamiento del terrorismo y los delitos con criptomonedas. En todos esos casos, el delito deja un rastro financiero, y ahí es donde entra esta unidad.

Los agentes de IRS-CI están entrenados para ejecutar órdenes de allanamiento y de arresto, realizar operaciones encubiertas y seguir el rastro del dinero en investigaciones complejas.

Por qué casi nunca pierde

El dato que más impresiona es su efectividad. Según el propio IRS, la tasa de condena en los procesos penales por delitos fiscales nunca bajó del 90%, una de las más altas de todas las fuerzas federales de Estados Unidos. Es decir, cuando esta división lleva un caso a juicio, la enorme mayoría termina en condena.

Esa eficacia se apoya en investigaciones largas y documentadas, construidas justamente sobre la pista del dinero. Para dimensionar su alcance, solo en el año fiscal 2025 la unidad identificó más de 10,590 millones de dólares en delitos financieros.