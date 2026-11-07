La medida alcanza a beneficiarios del programa SNAP y forma parte de una política para modificar lo productos que pueden adquirirse con asistencia alimentaria.

El uso de la Tarjeta EBT tiene nuevas restricciones en Carolina del Sur, Montana, Dakota del Norte y Virginia. Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) no podrán utilizar estos fondos para comprar determinados productos considerados comida chatarra.

Las limitaciones buscan orientar la asistencia alimentaria hacia productos con mayor valor nutricional y reducir la compra de alimentos con bajo aporte nutricional.

¿Qué productos están prohibidos cuando se paga con la Tarjeta EBT?

Las restricciones varían según el estado, pero alcanza principalmnete a las bebidas azucaradas, las gaseosas, bebidas energéticas y las golosinas.

Carolina del Sur: bebidas gaseosas, bebidas endulzadas, bebidas energéticas y caramelos o golosinas.

Montana: bebidas con alto contenido de azúcar, bebidas energéticas, golosinas y postres preparados.

Dakota del Norte: bebidas azucaradas, bebidas energéticas y caramelos.

Virginia: bebidas endulzadas.

Las restricciones varían según el estado, pero alcanza principalmnete a las bebidas azucaradas, las gaseosas, bebidas energéticas y las golosinas Shutterstock

¿Por qué se aplican estas restricciones a la Tarjeta EBT en Carolina del Sur, Montana, Dakota del Norte y Virginia?

La medida responde a una iniciativa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para modificar los productos que pueden comparse con los beneficios del SNAP. El organismo impulsa estas restricciones mediante autorizaciones especiales para que los estados excluyan alimentos y bebidas que consideran de bajo valor nutricional, como las gaseosas y los caramelos.

El objetivo oficial es promover una alimentación más saludable entre los beneficiarios y orientar el uso de los fondos públicos hacia opciones con mayor aporte nutricional. La iniciativa forma parte de los cambios impulsados por la administración de Donald Trump en el programa de asistencia alimentaria.

¿En qué otros estados hay restricciones para la compra de comida chatarra?

Además de Carolina del Sur, Montana, Dakota del Norte y Virginia, otros ocho estados ya aplican restricciones a las compras realizadas con la Tarjeta EBT.