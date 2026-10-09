La planificación y organización son claves para reducir el gasto.

La palabra “ahorro” no siempre tiene que representar cortes drásticos en consumos que forman parte del estilo de vida, sino que muchas veces son los cambios inteligentes los que marcan la diferencia.

En ese sentido, existen hábitos clave a considerar para reducir los gastos del hogar, que pueden hacerse notar tanto a corto como a largo plazo cuando se trata, por ejemplo, de servicios domésticos o de comprar en el supermercado.

Cómo bajar el gasto de supermercado: qué se recomienda

La extensión de la Universidad de Connecticut brinda consejos para limitar el gasto al realizar estas compras, entre los que se encuentran:

Monitorear todos los alimentos presentes en la heladera

La recomendación es diferenciar los alimentos que deben consumirse rápido por su fecha de vencimiento de aquellos que pueden almacenarse durante más tiempo. Los que no caducan pronto pueden guardarse en el fondo, mientras que una buena idea es almacenar en el frente de la nevera los que deben ingerirse cuanto antes. Conociendo nuestro “inventario casero”, idear recetas con los productos que ya se tienen puede evitar compras innecesarias.

Existen pequeños hábitos que pueden implementarse para ahorrar en el supermercado. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Revisar y planificar en función de los descuentos

“Almacena esenciales cuando estén en oferta y planifica tu menú de acuerdo a los alimentos con descuento para ahorrar dinero”, se indica. Otro consejo es elegir frutas y verduras de estación, que siempre cuestan menos.

Comprar al por mayor y dejar comidas listas

Mirar el precio de unidad es clave para ahorrar dinero y comprar de forma consciente. También puede ayudar el dejar comidas ya preparadas para la semana.

Evitar las comidas procesadas

Los snacks y las comidas congeladas no destacan por su valor nutritivo y tampoco suelen ser económicos. La recomendación de la institución es reemplazarlos por alternativas caseras.

Otros consejos

Además, la extensión de la universidad de Minnesota aconseja visitar el supermercado la menor cantidad de veces posible. “Los viajes frecuentes pueden aumentar los costos de alimentos de la familia porque es fácil comprar artículos adicionales. Compre solo, si es posible. Es difícil decir que no a las comidas favoritas de sus hijos cuando están con ellos”, se explica. Recomienda también usar leche en polvo para cocinar y aprovechar las carnes para preparar salsas y guisos.

Ahorrar en servicios del hogar: qué se recomienda

Para reducir el gasto en el uso de la casa, por su parte, la extensión de la Universidad de Minnesota aconseja:

Cambiar regularmente los filtros del horno y mantener la limpieza

Encontrar y reparar fugas de aire

Instalar ventanas y puertas contra tormentas

Seleccionar iluminación y accesorios energéticamente eficientes

Apagar las luces que no se estén utilizando

Mantener las puertas de las habitaciones que no se usen cerradas

Colgar la ropa en lugar de utilizar la secadora

Tomar duchas más cortas o cerrar el agua para lavarse el cabello

Investigar sobre planes de servicios alternativos

Aprender a realizar reparaciones sencillas de forma casera

La organización es entonces una clave común para ahorrar sin realizar cambios drásticos. “Todos los miembros de la familia deben trabajar juntos para reducir el gasto. Cuando todos colaboran, es más probable que consigamos vivir con menos”, asegura la universidad.