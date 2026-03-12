Elon Musk desarrolló un nuevo plan que cambia la tecnología para siempre y está ligado al crecimiento acelerado de la inteligencia artificial. La iniciativa busca ampliar la infraestructura energética que alimenta los centros de datos de su empresa xAI, responsables de entrenar y operar sistemas como el chatbot Grok. El proyecto incluye la instalación de decenas de turbinas de gas natural para generar energía propia destinada a supercomputadoras de IA. La decisión, aprobada por autoridades ambientales de Mississippi, desató debates sobre el impacto que este tipo de tecnología puede tener en el recurso más crítico del planeta: el agua dulce. El plan que impulsa Elon Musk consiste en construir una enorme infraestructura energética para alimentar nuevos centros de datos de inteligencia artificial. La empresa xAI recibió autorización para instalar 41 turbinas de gas natural capaces de generar hasta 1,2 gigavatios (GW) de electricidad. Esta energía alimentará un complejo de supercomputadoras que la compañía utiliza para entrenar y operar modelos de IA. El sistema abastecerá principalmente a los centros de datos conocidos como Colossus 2 y Colossus 3, que forman parte del crecimiento tecnológico de la empresa. Según la empresa, la infraestructura permitirá sostener el desarrollo de nuevas generaciones de inteligencia artificial sin trasladar los costos energéticos a los usuarios o contribuyentes. Aunque el proyecto promete impulsar la innovación tecnológica, organizaciones ambientales y civiles alertaron sobre su posible impacto ambiental. Las críticas se centran en el uso intensivo de energía y agua dulce para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial. Grupos ambientales sostienen que las turbinas podrían afectar la calidad del aire en comunidades cercanas, especialmente en zonas de Memphis y el norte de Mississippi donde se ubicarán las instalaciones.