Cuando una deuda con el fisco se mantiene sin resolver durante un tiempo, el proceso deja de ser administrativo y pasa a la acción directa. En Estados Unidos, ignorar los avisos finales puede habilitar medidas que impactan de inmediato en el dinero y los bienes del contribuyente. El Servicio de Impuestos Internos (IRS), a través del Sistema Automatizado de Cobro (ACS), puede avanzar con embargos si el contribuyente no responde al Aviso Final de Intención de Embargo. Antes de ejecutar un embargo, el IRS envía el Aviso Final de Intención de Embargo. A través de esta notificación clave, la agencia informa: Si el contribuyente ignora este aviso final o no responde dentro de los plazos establecidos: A través del ACS, el IRS puede aplicar: