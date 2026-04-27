En Estados Unidos, el gobierno federal avanza con una restricción para que quienes no puedan acreditar un estatus migratorio legal, tengan prohibido las Licencias de Conducir Comerciales (CDL). Esta norma, impulsada por la administración de Donald Trump, afecta a conductores de camiones, autobuses y otros vehículos de uso comercial en todo el territorio estadounidense. La regulación afecta a las licencias comerciales para no domiciliados (non-domiciled CDL), otorgadas a residentes temporales no ciudadanos, un tipo de permiso diseñado para expirar junto con el estatus migratorio del solicitante. La medida apunta a las CDL, que habilitan a manejar vehículos tales como camiones, autobuses y unidades de transporte de carga o pasajeros. Este tipo de permisos requiere cumplir condiciones más estrictas que una licencia común, incluyendo exámenes teóricos, prácticos y controles médicos específicos. Estas licencias son fundamentales para sectores clave de la economía, como la logística y el transporte. Por eso, cualquier cambio en los requisitos impacta directamente en miles de trabajadores que dependen de este permiso para desempeñar su actividad laboral de manera legal. A partir de la nueva disposición, los solicitantes deberán demostrar que cuentan con un estatus migratorio legal en Estados Unidos para obtener o renovar su licencia comercial. Esto puede incluir documentación como la residencia permanente, permisos de trabajo vigentes u otros registros oficiales emitidos por autoridades migratorias. El objetivo es alinear los procesos estatales de emisión de licencias con las normativas federales en materia migratoria. En la práctica, implica un control más estricto sobre quiénes pueden acceder a estos permisos, ya que sin la documentación correspondiente no será posible completar el trámite. En el caso de las licencias ya otorgadas, las autoridades prevén revisiones y posibles suspensiones si los titulares no pueden acreditar su estatus migratorio al momento de una renovación o verificación. Esto significa que quienes ya cuentan con una CDL deberán asegurarse de mantener su documentación en regla para evitar sanciones. Dependiendo del estado, podrían implementarse mecanismos de notificación para que los conductores regularicen su situación antes de una suspensión definitiva. Sin embargo, los detalles específicos del proceso pueden variar según la jurisdicción, por lo que se recomienda consultar con el Deparment of Motor Vehicles (DMV) correspondiente.