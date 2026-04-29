América Latina sigue captando inversiones tecnológicas con foco en sostenibilidad. Una ciudad clave de la región avanza en un acuerdo internacional que apunta a transformar su modelo ambiental y productivo con tecnología de primer nivel. Se trata de Medellín, que firmó un acuerdo con Corea del Sur por 16,4 millones de dólares (2026–2031) para modernizar el manejo de residuos y potenciar la economía circular. El acuerdo tiene como eje principal mejorar el tratamiento de residuos, especialmente los orgánicos. Entre los puntos más importantes: Corea del Sur aportará no solo inversión, sino también know-how: