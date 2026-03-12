El DMV de Texas avanza con una propuesta que busca cambiar todos los registros vehiculares en el estado. La medida exigiría un documento de identificación con estándares REAL ID para completar el trámite, lo que podría dejar fuera a ciertos conductores que hoy registran sus autos sin ese requisito. Si la norma se aprueba, millones de personas en Texas podrían tener prohibido tramitar el registro de su vehículo, especialmente quienes no puedan demostrar ciudadanía o presencia legal en Estados Unidos mediante documentos oficiales como pasaporte estadounidense o licencia estatal válida. La Junta del Texas Department of Motor Vehicles (DMV) debe votar una propuesta que obligaría a presentar una identificación oficial con estándares REAL ID para registrar un vehículo. El objetivo declarado es verificar que quien realiza el trámite sea elegible y que los documentos de identidad sean válidos. En la práctica, el requisito implicaría presentar uno de los siguientes documentos: Para obtener estos documentos, el solicitante debe demostrar estatus migratorio legal, según las reglas del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Si la norma entra en vigor, los inmigrantes indocumentados serían los principales afectados, ya que no podrían cumplir con el requisito de identificación exigido para registrar un automóvil. Autoridades locales y funcionarios fiscales de varios condados advirtieron que la medida podría generar consecuencias prácticas, ya que muchas familias dependen del automóvil para trabajar o llevar a sus hijos a la escuela. También señalaron que el requisito aún no forma parte de una ley estatal y que, antes de aplicarse, debería pasar por el proceso legislativo y regulatorio correspondiente.