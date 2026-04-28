El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) de Estados Unidos y el Centro de Predicción del Tiempo emitieron advertencias por un evento climático marcado por lluvias intensas y tormentas persistentes en distintas regiones del país. Los informes oficiales anticipan un escenario de inestabilidad prolongada con precipitaciones continuas y posibles ráfagas de viento. De acuerdo con los reportes meteorológicos, el fenómeno se desarrollará durante un período cercano a las 30 horas, con acumulaciones de lluvia significativas y tormentas que podrían intensificarse en determinadas zonas. Los análisis del WPC indican que múltiples rondas de tormentas eléctricas podrían desarrollarse de forma consecutiva, generando lluvias fuertes en lapsos prolongados. Este patrón aumenta el riesgo de acumulaciones elevadas de agua en cortos períodos. Desde el NWS se advierte que las tormentas pueden incluir actividad eléctrica frecuente y precipitaciones intensas, condiciones típicas de sistemas convectivos activos que afectan amplias regiones. Además, los pronósticos a corto plazo del organismo indican que estos eventos suelen extenderse entre 12 y 48 horas, dependiendo de la evolución de los sistemas atmosféricos, lo que coincide con la duración estimada del fenómeno. Las ráfagas de viento previstas podrían alcanzar valores cercanos a las 42 millas por hora, lo que equivale aproximadamente a 67 km/h. Aunque son intensas, se ubican por debajo del umbral que define una tormenta severa, que comienza en 58 mph según los criterios oficiales. Aun así, estas ráfagas pueden generar inconvenientes como caída de ramas, desplazamiento de objetos y reducción de la visibilidad durante lluvias intensas. En combinación con tormentas eléctricas, el impacto puede ser mayor en áreas urbanas y rutas. Las autoridades meteorológicas también destacan que las tormentas pueden producir descargas eléctricas frecuentes y precipitaciones de alta intensidad en cortos períodos, lo que incrementa el nivel de peligro.