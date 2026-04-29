El Bureau of Labor Statistics (BLS) dio a conocer a mediados de abril los aumentos correspondientes al tercer mes del año y uno de los sectores que más empuja el Consumer Prices Index (CPI) es el de la energía, impulsado principalmente por los combustibles. El aumento en el precio de los combustibles se explica por la situación geopolítica que atraviesa el país respecto al conflicto en medio oriente, algo que impacta no solo en la economía de los ciudadanos estadounidenses sino en todo el mundo. En marzo se registró una inflación promedio del 0,9%, mayor al 0,3% de febrero, y una variación interanual en comparación con el año 2025 del 3,3%. Entre los apartados con más aumentos está el de energía, con un 10,9% mensual y 12,5% interanual. De esta sección, el componente que impulsa esta variación es el precio de la gasolina, que tuvo un salto del 21,2% en marzo y una diferencia interanual del 18,9% en relación al mismo periodo en 2025. También aumentó el Fuel Oil, el combustible utilizado para calefacción, con una variación del 30,7% en marzo y de 44,2% a nivel interanual. Según la información proporcionada por la American Automobile Association (AAA) en su pagina oficial, estos son los precios por estimados por estado: Según Trading Economics, en base a los números actuales se proyecta una tasa de inflación del 3,50% interanual para el final del trimestre, y a largo plazo, que la tasa de inflación de los Estados Unidos se sitúe alrededor del 2.50% en 2027 y del 2.30% en 2028. Por otro lado, según lo que el presidente Donald Trump anticipó en una entrevista de Fox News el 12 de abril que no se esperan bajas en el precio de la gasolina a largo plazo. Específicamente, apuntó a que los precios podrían mantenerse igual o subir levemente hasta noviembre, que es cuando se celebrarían las elecciones de medio término.