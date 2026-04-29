El Gobierno de México mantiene controles estrictos sobre la documentación de ingreso y salida del país. Entre los requisitos principales, se establece que los ciudadanos extranjeros deben presentar un pasaporte vigente para poder viajar sin inconvenientes. En este contexto, las autoridades migratorias no permiten el ingreso ni la salida de ciudadanos de Estados Unidos que presenten pasaportes vencidos. Esta condición forma parte de las normas internacionales de viaje que regulan el tránsito de personas entre países. El requisito clave es que el documento esté vigente durante todo el viaje. Un pasaporte vencido no tiene validez legal para cruzar fronteras, por lo que las aerolíneas y los controles migratorios pueden impedir el embarque. Esto no es una medida exclusiva de México. A nivel internacional, ningún pasajero puede viajar con un pasaporte expirado, ya que se trata del documento oficial que acredita identidad y nacionalidad ante otros países. Desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS) explican cómo realizar el trámite de renovación de forma correcta. El proceso debe completarse antes de planificar cualquier viaje internacional. El organismo recomienda iniciar el trámite con anticipación, ya que los tiempos de procesamiento pueden variar según la demanda y la modalidad elegida.