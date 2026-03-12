El Gobierno de Estados Unidos confirmó cambios en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y quienes dejen de cumplir los requisitos podrían ver canceladas sus cuentas y tarjetas EBT, el sistema con el que se depositan los beneficios cada mes. La medida impacta especialmente a personas que ya no califican para el programa tras nuevas reglas aprobadas en 2025. Las autoridades explicaron que cuando un hogar pierde la elegibilidad para SNAP, el Estado deja de depositar dinero y la tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) queda desactivada, lo que en la práctica implica la baja de esa cuenta utilizada para recibir la ayuda. El Gobierno dará de baja cuentas y tarjetas de quienes dejen de cumplir las condiciones para recibir SNAP, ya sea por ingresos, recursos económicos o por no cumplir con los requisitos de trabajo establecidos por la ley federal. Entre las razones más comunes por las que una persona puede perder el beneficio se encuentran: Cuando ocurre alguna de estas situaciones, el estado notifica al beneficiario y, si no puede demostrar que sigue calificando, se suspenden los pagos y la tarjeta EBT deja de funcionar. Las nuevas reglas federales amplían el alcance de los límites de tiempo y requisitos laborales para ciertos adultos que reciben asistencia alimentaria. Muchos beneficiarios entre 18 y 64 años sin hijos menores en el hogar solo pueden recibir SNAP durante tres meses dentro de un período de tres años si no trabajan o participan en un programa de capacitación laboral al menos 20 horas por semana. También pueden perder el beneficio otras personas que ya no cumplan las condiciones básicas del programa, por ejemplo: En todos estos casos, cuando el estado determina que el hogar ya no es elegible, el sistema deja de enviar depósitos y la tarjeta EBT asociada al beneficio queda desactivada, lo que significa el fin de los pagos de SNAP hasta que la persona vuelva a calificar.