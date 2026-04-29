Arqueólogos encontraron en Egipto una copia de la Ilíada de Homero dentro del abdomen de una momia de la era romana. El texto, escrito en papiro en griego antiguo, corresponde al Libro 2 del poema épico y detalla los barcos que partieron hacia la guerra de Troya. Es la primera vez en la historia que un texto literario griego aparece incorporado al proceso de momificación. El descubrimiento ocurrió durante una excavación de noviembre y diciembre de 2025 en Al-Bahnasa, la antigua Oxirrinco. La misión está codirigida por Esther Pons Mellado y Maite Mascort, de la Universidad de Barcelona, quienes confirmaron que la momia es la de un adulto masculino. El estudio forense continúa. Era práctica habitual en el Egipto romano colocar papiros dentro de las momias, pero los textos hallados en ese contexto eran casi siempre mágicos o religiosos. Hallar la Ilíada de Homero en ese rol no tiene precedentes en la arqueología mundial. Ignasi-Xavier Adiego, lingüista de la Universidad de Barcelona que analizó el papiro, señaló que la novedad no es el texto en sí sino su contexto funerario. El papiro habría sido colocado en el abdomen para proteger al difunto en el más allá, aunque los investigadores aún desconocen por qué un texto literario cumpliría esa función. Oxirrinco es uno de los yacimientos arqueológicos más ricos del mundo grecorromano: a fines del siglo XIX y principios del XX se recuperaron allí alrededor de 500.000 fragmentos de papiro. En la campaña de 2025, el equipo halló otros elementos funerarios en el mismo cementerio: Los análisis del papiro y de la momia continúan. Los investigadores anticipan que los próximos estudios aportarán datos sobre la identidad del individuo y el significado exacto del ritual.