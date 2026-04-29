El Bureau Of Labor Statitics (BLS) de Estados Unidos dio a conocer de cuánto fue el Consumer Prices Index (CPI) correspondiente a marzo de 2026 y el sector que más aumentos registró fue el de Energía, integrado tanto por combustibles como por servicios como luz y gas. Estos factores, aunque no mostraron subas explosivas en todos los componentes, sí evidenciaron una presión sostenida que empezó a trasladarse de forma gradual al bolsillo de los hogares. El encarecimiento de la gasolina, junto con ajustes en tarifas eléctricas y de gas, impacta directamente en el costo de vida diario El CPI de Marzo fue de 0,9% en promedio, pero los aumentos más llamativos fueron los que se registraron en áreas específicas como energía y servicios. Secciones como alimentos y cobertura médica presentaron una leve bajada en comparación con los últimos meses, pero los valores siguen altos en comparación con el mismo periodo en 2025. Respecto a esto, se registró un 3,3% de diferencia en precios respecto del mismo periodo en 2025, según informó el BLS. Es por ello que aunque algunos elementos estén en baja como la carne, sus precios la siguen posicionando como un alimento de difícil acceso. El apartado de energía presentó un aumento en promedio del 10,9% en el periodo de marzo, una suba importante récord que no se veía desde hace casi 21 años, de acuerdo con el BLS. Este porcentaje se explica por el abrupto incremento en el precio del petróleo y por lo tanto, en todos los combustibles, que fue del 21,2% en marzo. En cuanto a la electricidad, sufrió un aumento del 0,8% en marzo respecto de febrero y el gas natural descendió un 0,9% en el mismo periodo. No obstante, respecto de la misma temporada en 2025, la electricidad subió un 4,6% y el gas un 6,4%. Este índice se publica la segunda semana de cada mes con los valores del período inmediato anterior. Según el BLS, esta periodicidad permite seguir de cerca la evolución de los precios y anticipar posibles cambios en el costo de vida. Para los próximos meses, las proyecciones apuntan a que el CPI podría mantener la desaceleración observada en marzo, lo que implicaría una menor presión inflacionaria. De sostenerse esta tendencia, el impacto sería directo en el consumo cotidiano con una suba de precios más moderada que ayudaría a estabilizar gastos clave como alimentos, transporte y servicios.