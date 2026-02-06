El crecimiento de las grandes empresas tecnológicas volvió a transformar el ranking de las personas más ricas del mundo. En medio del avance de la inteligencia artificial y la industria espacial, un empresario logró alcanzar una cifra histórica que lo posiciona por encima de todos sus competidores. El aumento de su fortuna está vinculado directamente al valor de sus compañías, especialmente tras nuevos movimientos empresariales que fortalecieron su posición financiera. Este escenario no solo consolida su liderazgo global, sino que también refuerza su estrategia de expansión territorial dentro de Estados Unidos. Elon Musk se convirtió en la primera persona en la historia en alcanzar un patrimonio de 800,000 millones de dólares, impulsado principalmente por el crecimiento de SpaceX y la adquisición de su empresa de inteligencia artificial xAI. Esta operación elevó el valor de sus activos y consolidó su liderazgo en el ranking global de multimillonarios. El empresario, que dirige compañías clave como Tesla, SpaceX y la red social X, logró aumentar su fortuna gracias al crecimiento sostenido del sector tecnológico y espacial. Este salto lo posiciona por encima de otros multimillonarios como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Bill Gates, marcando un nuevo récord en la historia financiera mundial. Además de expandir sus empresas, Musk avanzó con la compra de tierras en Texas, donde concentra parte de sus operaciones industriales y tecnológicas. El estado se convirtió en un punto clave para el desarrollo de SpaceX y otros proyectos vinculados a la innovación. Esta expansión territorial forma parte de su estrategia para fortalecer sus operaciones en Estados Unidos, especialmente en sectores como la exploración espacial, la inteligencia artificial y la fabricación tecnológica. La adquisición de terrenos le permite consolidar su infraestructura y avanzar en nuevos desarrollos.