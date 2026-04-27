El Gobierno de los Estados Unidos anunció a través de la Administración Federal de Aviación (FAA) que no se permitirán vuelos hacia Haití o alrededores hasta después de mitad de año, como método de prevención de ataques contra las aeronaves. Asimismo, también los cruceros que parten desde el país norteamericano están evitando el territorio haitiano: tanto Celebrity Cruises como Royal Caribbean cancelaron sus correspondientes en zonas cercanas. El gobierno tiene restringidos los viajes hacia Haití hasta al menos el 3 de septiembre. Esta medida impide que los aviones operen a menos de 3.048 metros de altura de Haití, según la FAA. El argumento es la seguridad aérea, teniendo en cuenta en antecedente del incidente del vuelo Spirit Airlines que fue afectado por disparos en noviembre del 2024, dando como resultado un tripulante herido. La medida afecta a todos los aviadores tanto comerciales como civiles con un certificado de la FAA, a excepción de las aeronaves registradas en Estados Unidos que operen con aerolíneas extranjeras. Según un informe de la FAA, varias organizaciones terroristas extranjeras haitianas abrieron fuego en distintas ocasiones desde septiembre de 2025 contra aeronaves dentro de la zona donde no se permiten las operaciones de aviación civil en Estados Unidos. La advertencia de viaje de Haití está en el nivel 4, siendo esta la puntuación más alta, por lo que se recomienda a los estadounidenses que no viajen hacia este destino. Según el Departamento de Estado, la clasificación se debe al riesgo de delincuencia, terrorismo, secuestros, disturbios y atención médica deficiente. Más allá del destino elegido, el Departamento de Estado aconseja a quienes viajen al exterior que se inscriban en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP). Se trata de un servicio gratuito que brinda información actualizada y alertas sobre distintos países. Además, este sistema permite que las autoridades puedan comunicarse de manera más rápida y directa con ciudadanos estadounidenses en situaciones de emergencia, lo que facilita la asistencia consular cuando es necesario.