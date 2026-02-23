El magnate Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, tiene una particular visión sobre el futuro de la humanidad y la economía.. Según el empresario, la humanidad se encuentra al borde de una crisis energética sin precedentes, impulsada irónicamente por las mismas tecnologías que prometían revolucionar nuestro estilo de vida. Durante su participación en la conferencia Bosch Connected World, Musk fue contundente al señalar que el ritmo de avance de la Inteligencia Artificial (IA) no tiene comparación histórica, duplicando su capacidad cada seis meses. Sin embargo, este crecimiento exponencial tiene un costo invisible pero devastador: un consumo voraz de electricidad. Los centros de datos necesarios para procesar la IA, sumados a la minería de criptomonedas y la transición masiva hacia los vehículos eléctricos (EVs), están llevando las redes eléctricas actuales a un punto de quiebre. Musk advierte que la infraestructura global simplemente no fue diseñada para soportar esta demanda simultánea, lo que podría derivar en apagones y escasez a escala mundial si no se actúa de inmediato. A pesar del panorama sombrío, el empresario sostiene que todavía hay margen de maniobra, aunque requiere una transformación radical en la forma en que los gobiernos gestionan sus recursos. La transición a energías limpias ya es una realidad —con China liderando el mercado de autos eléctricos con un crecimiento del 40% en 2024—, pero el problema real reside en la distribución y el almacenamiento. Para mitigar esta inminente crisis, Musk propone tres pilares fundamentales: La advertencia está sobre la mesa: el futuro tecnológico de la humanidad depende de nuestra capacidad para iluminar el camino antes de que sea demasiado tarde.