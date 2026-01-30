En esta noticia
El Gobierno de Estados Unidos autorizó la venta de misiles, radares, torpedos y armamento naval avanzado a una potencia europea por un monto estimado de u$s 1.700 millones, en una operación destinada a modernizar fragatas de combate y reforzar capacidades de defensa antimisiles en el marco de la OTAN.
La decisión forma parte del programa oficial de ventas militares al exterior y ya fue notificada al Congreso. El paquete incluye sistemas de combate integrados, sensores de nueva generación, apoyo logístico y entrenamiento, sin impacto negativo sobre la preparación militar estadounidense.
¿A qué país le vende el Gobierno este armamento naval por u$s 1.700 millones?
El destinatario de la operación es España, que solicitó la modernización de cinco fragatas F-100 mediante la incorporación de sistemas avanzados de combate y defensa. La aprobación fue emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos y certificada ante el Congreso por la Defense Security Cooperation Agency.
El objetivo es reforzar la capacidad operativa de la Armada española frente a amenazas actuales y futuras, mejorar su interoperabilidad con fuerzas aliadas y sostener misiones de defensa aérea y antimisiles dentro del marco de la OTAN.
¿Qué misiles, radares y sistemas incluye la venta de armamento naval?
El paquete aprobado contempla equipamiento de alta complejidad tecnológica para la modernización de las fragatas, junto con soporte integral:
- Sistemas AEGIS completos y procesadores digitales de señal.
- Lanzadores verticales MK 41 Baseline VIII para misiles.
- Radares de búsqueda de superficie de nueva generación.
- Torpedos, mejoras en tubos lanzatorpedos y paneles de control.
- Comunicaciones satelitales UHF, GPS con código militar, software clasificado, repuestos, entrenamiento y asistencia técnica.
Los principales contratistas serán Lockheed Martin, RTX Corporation, Ultra Maritime Naval Systems and Sensors y General Dynamics. El monto informado corresponde al valor máximo estimado y podrá ser menor según los acuerdos finales y el alcance definitivo del programa.