El Gobierno de Estados Unidos autorizó la venta de misiles, radares, torpedos y armamento naval avanzado a una potencia europea por un monto estimado de u$s 1.700 millones, en una operación destinada a modernizar fragatas de combate y reforzar capacidades de defensa antimisiles en el marco de la OTAN.

La decisión forma parte del programa oficial de ventas militares al exterior y ya fue notificada al Congreso. El paquete incluye sistemas de combate integrados, sensores de nueva generación, apoyo logístico y entrenamiento , sin impacto negativo sobre la preparación militar estadounidense.

¿A qué país le vende el Gobierno este armamento naval por u$s 1.700 millones?

El destinatario de la operación es España, que solicitó la modernización de cinco fragatas F-100 mediante la incorporación de sistemas avanzados de combate y defensa. La aprobación fue emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos y certificada ante el Congreso por la Defense Security Cooperation Agency .

El objetivo es reforzar la capacidad operativa de la Armada española frente a amenazas actuales y futuras, mejorar su interoperabilidad con fuerzas aliadas y sostener misiones de defensa aérea y antimisiles dentro del marco de la OTAN.

¿Qué misiles, radares y sistemas incluye la venta de armamento naval?

El paquete aprobado contempla equipamiento de alta complejidad tecnológica para la modernización de las fragatas, junto con soporte integral:

Sistemas AEGIS completos y procesadores digitales de señal.

Lanzadores verticales MK 41 Baseline VIII para misiles.

Radares de búsqueda de superficie de nueva generación .

Torpedos , mejoras en tubos lanzatorpedos y paneles de control.

Comunicaciones satelitales UHF, GPS con código militar, software clasificado, repuestos, entrenamiento y asistencia técnica.

Los principales contratistas serán Lockheed Martin, RTX Corporation, Ultra Maritime Naval Systems and Sensors y General Dynamics. El monto informado corresponde al valor máximo estimado y podrá ser menor según los acuerdos finales y el alcance definitivo del programa.