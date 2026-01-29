Estados Unidos despliega una “flota masiva” en Medio Oriente y eleva la presión sobre Irán con el envío de uno de sus activos militares más costosos y poderosos. El movimiento acerca a Washington a un escenario de ataque, aunque la Casa Blanca mantiene abiertas las opciones diplomáticas y evita confirmar una decisión final.

El despliegue gira en torno a una fortaleza marina que funciona como territorio soberano en alta mar y cuyo valor supera el PBI de varios países. En un contexto de tensión regional, protestas internas en Irán y advertencias cruzadas, la presencia naval busca disuasión, capacidad de respuesta inmediata y señal política.

¿Por qué Estados Unidos despliega una “flota masiva” en Medio Oriente y se prepara para atacar Irán?

El grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln se encuentra en el océano Índico, dentro del área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos, lo que lo posiciona para apoyar eventuales operaciones en Medio Oriente. Fuentes oficiales señalan que Donald Trump evalúa alternativas frente a Teherán, sin confirmar una orden de ataque.

El grupo está compuesto por el portaaviones y varios buques de escolta que lo protegen y amplían su capacidad operativa, lo que le permite actuar de forma inmediata en distintas zonas del mundo.

Cruceros con misiles guiados

Destructores antiaéreos y antisubmarinos

Ala aérea embarcada para superioridad aérea y ataques de precisión

Portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln (CVN 72). Imagen: arhivo.

¿Cómo es la fortaleza marina que utiliza Estados Unidos y por qué cuesta más que países enteros?

El USS Abraham Lincoln (CVN-72) es un portaaviones clase Nimitz de propulsión nuclear, con más de 330 metros de eslora y un desplazamiento cercano a 100.000 toneladas. Su cubierta aérea opera cazas embarcados como los F/A-18 Super Hornet y otros sistemas de combate aéreo avanzados, lo que explica gran parte de su valor estratégico y económico.

Operar esta “ciudad flotante” cuesta alrededor de u$s 2,5 millones por día, impulsada por dos reactores nucleares que le permiten navegar décadas sin reabastecerse.

Valor estratégico y económico

Costo actualizado del casco: ~u$s 11.000 millones

Ala aérea (F-35C y Super Hornet): ~u$s 5.000 millones

Valor total estimado: entre u$s 12.000 y u$s 16.000 millones

Comparativa: supera el PBI anual de países como Maldivas, Fiji o Bután

Más allá del número, Estados Unidos considera al portaaviones una herramienta diplomática y militar capaz de disuadir, responder y negociar desde una posición de fuerza, mientras Irán refuerza su retórica defensiva y advierte sobre represalias en caso de un ataque.