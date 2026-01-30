Un intenso pulso de aire ártico avanzará sobre el sureste de Estados Unidos durante el fin de semana y provocará un brusco descenso de temperaturas, con lluvias, viento fuerte y riesgo de congelamiento en varias zonas. Las condiciones extremas ya activaron alertas rojas y obligan a tomar precauciones anticipadas.

El fenómeno se extenderá desde la noche del sábado hasta la mañana del lunes y tendrá impacto directo en la circulación, el consumo energético y las actividades al aire libre. En estados como Florida, el frío alcanzará valores poco habituales y generará situaciones inusuales para la región.

¿Qué zonas están bajo alerta roja y en qué horarios se sentirá más el frío?

Las temperaturas más bajas se esperan entre la madrugada del domingo y la del lunes . En Orlando, las mínimas podrían descender hasta –4 °C, mientras que en Miami rondarían los 2 °C, registros que no se observan desde hace más de una década.

Según AccuWeather, el viento hará que la sensación térmica sea entre 8 y 17 grados más baja que la temperatura real.

Las zonas más comprometidas incluyen el centro y sur de Florida y sectores de la costa del Golfo . En áreas como Tampa Bay, no se descartan copos aislados o lloviznas heladas durante la noche del sábado, un fenómeno excepcional que, aunque breve, puede complicar el tránsito y las actividades tempranas.

¿Qué precauciones conviene tomar ante la helada y el congelamiento?

El frío extremo puede generar fallas en la calefacción, aumento del consumo eléctrico y riesgos para personas mayores o con enfermedades crónicas.

También se esperan daños en cultivos cítricos: el Departamento de Agricultura de Estados Unidos advierte que el daño en frutas comienza cerca de los –2 °C, especialmente si el congelamiento se prolonga.

Medidas de servicio recomendadas:

Proteger cañerías exteriores , plantas y mascotas durante la noche.

Evitar viajes innecesarios en la madrugada y manejar con precaución por posible hielo superficial.

Ajustar la calefacción de forma gradual para evitar sobrecargas eléctricas.

Consultar alertas locales y pronósticos actualizados antes de salir de casa.

Los meteorólogos siguen de cerca la posibilidad de un nuevo pulso de aire frío a mediados de febrero, por lo que este episodio podría no ser aislado. Mantenerse informado y preparar el hogar con antelación será clave para reducir riesgos.