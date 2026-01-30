Estados Unidos impide automáticamente actualizar el pasaporte a ciudadanos americanos y extranjeros cuando el nombre del solicitante no coincide con el que figura en su documento vigente. El bloqueo se aplica si la persona cambió su nombre y no presenta documentación oficial que justifique esa modificación.

La medida afecta tanto a ciudadanos estadounidenses por nacimiento como a extranjeros naturalizados que tramitaron un pasaporte americano . En estos casos, la renovación queda rechazada y el trámite debe realizarse como una solicitud de pasaporte nuevo ante el Departamento de Estado.

¿Por qué Estados Unidos impide automáticamente actualizar el pasaporte si el nombre no coincide?

La renovación del pasaporte solo está habilitada cuando el nombre del solicitante coincide exactamente con el que figura en el documento más reciente. Si hubo un cambio posterior y no se presenta una constancia legal, el sistema considera que la identidad no está debidamente verificada y bloquea el trámite de forma automática.

En esos casos, la persona deja de ser elegible para renovar por correo u online y debe iniciar una solicitud de pasaporte nuevo. El rechazo se aplica aun cuando el documento esté en buen estado y dentro del período regular de validez.

Documentos válidos para justificar el cambio de nombre

Acta o certificado de matrimonio

Sentencia o decreto de divorcio

Orden judicial de cambio de nombre

Documento oficial equivalente emitido por una autoridad competente

¿Qué deben hacer ciudadanos y extranjeros naturalizados para obtener el pasaporte?

Los ciudadanos estadounidenses y extranjeros naturalizados que no puedan justificar el cambio de nombre deben solicitar un pasaporte nuevo en persona. La renovación no está habilitada en estos casos.

El trámite exige presentar prueba de ciudadanía estadounidense, identificación vigente, la documentación legal del cambio de nombre, fotografía y el pago de las tasas correspondientes . Sin esos documentos, la solicitud no se procesa.

Puntos clave a tener en cuenta