El mapa militar de América Latina mostró cambios significativos en 2026. El nuevo ranking internacional confirmó que una de las fuerzas armadas de la región logró fortalecerse de manera sostenida, mejorar su rendimiento global y consolidarse entre las más influyentes del continente.

El informe anual que analiza la capacidad militar de los países del mundo reflejó que este ejército no solo mantuvo su peso regional, sino que además logró avanzar posiciones en la clasificación global, una señal clara de fortalecimiento sostenido en apenas un año.

No es Brasil ni México: surge un nuevo ejército latinoamericano que lidera el ranking

El ejército de Colombia demostró un fuerte desempeño mejorando su posición en el ranking Global FirePower 2026. Según la lista oficial, el país escaló posiciones a nivel mundial respecto a la edición anterior, lo que confirma un aumento real de su capacidad militar medida en personal, logística, equipamiento y despliegue operativo.

Este avance global no modificó su lugar dentro de América Latina, donde se mantiene como la cuarta fuerza militar más poderosa de la región, por detrás de Brasil, Argentina y México. La estabilidad regional, combinada con la mejora internacional, explica por qué aparece con una flecha verde en el ranking de este año.

Por qué Colombia ganó poder militar y pelea contra Brasil

El crecimiento de volumen de personal activo es uno de los factores principales. Al sumar fuerzas terrestres, navales, aéreas y cuerpos de apoyo, el país supera ampliamente los 400 mil efectivos operativos, una cifra que lo coloca entre los más numerosos del continente.

Esta capacidad humana se distribuye en un ejército con fuerte presencia territorial, una armada con despliegue marítimo y fluvial clave, y una fuerza aérea con gran cantidad de aeronaves y helicópteros utilizados tanto para defensa como para operaciones estratégicas internas.

El ejército de Colombia aumentó puestos en el ranking de las milicias más poderosas del mundo. Fuente: Archivo.

El fortalecimiento militar también se explica por una estructura logística sólida, un parque de vehículos blindados adaptados al territorio y una doctrina militar desarrollada durante décadas de operaciones reales.

Por qué podría ser un peligro para otras potencias

El fortalecimiento de esta fuerza militar se apoya en una rápida expansión de capacidades operativas, experiencia real de despliegue y una estructura preparada para actuar en distintos escenarios al mismo tiempo. Esa combinación le permite reaccionar con mayor velocidad que otros ejércitos de la región.

Su posición estratégica y el control simultáneo de espacios terrestres, aéreos y fluviales generan un nuevo factor de equilibrio que las principales potencias latinoamericanas observan con atención, ya que introduce a un actor cada vez más competitivo dentro del mapa militar regional.