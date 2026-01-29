Brasil se consolida como la principal potencia militar de América Latina y su ejército avanza. (foto: archivo).

Un nuevo ranking militar global volvió a encender las alarmas y el interés internacional en medio de un contexto geopolítico cada vez más tenso. Con conflictos activos en distintas regiones del mundo y un escenario internacional marcado por la incertidumbre, la pregunta sobre una posible escalada global vuelve a instalarse con fuerza.

En ese marco, América Latina también registró cambios inesperados en la clasificación de sus fuerzas armadas. Una nación de la región logró escalar posiciones y desplazó a México del segundo lugar, consolidándose como la nueva potencia militar latinoamericana detrás de Brasil, según el último informe difundido a nivel mundial.

¿Tercera Guerra Mundial?: surge una nueva potencia latinoamericana y desplaza a México en el ranking

El país que protagonizó este ascenso es Argentina, que en el ranking 2026 del Global FirePower pasó del tercer al segundo puesto regional, superando a México y ubicándose solo por detrás de Brasil. A nivel global, el país también mejoró su posicionamiento dentro de una lista que evalúa a más de 140 ejércitos del mundo.

Este avance no implica necesariamente un aumento abrupto del poder militar en términos bélicos, sino una mejora relativa dentro del sistema de evaluación, que compara múltiples variables estructurales entre los países.

El Ejército argentino es el segundo más poderoso de la región después de Brasil, de acuerdo con el ranking Global FirePower 2026. Fuente: Archivo.

Por qué Argentina logró desplazar a México en el ranking militar

El índice que elabora el ranking toma en cuenta más de 60 factores, y el ascenso argentino responde a una combinación de elementos que pesan fuerte en la metodología. Entre los puntos que explican el cambio se destacan

Cantidad de personal disponible y reservas.

Extensión territorial y posición geográfica estratégica.

Infraestructura logística y capacidad de despliegue.

Estabilidad en indicadores clave frente a retrocesos de otros países.

Ajustes estadísticos y actualización de datos oficiales.

Mientras Argentina mantuvo o mejoró algunos de estos parámetros, México perdió terreno relativo en variables vinculadas al equilibrio entre personal, recursos y estructura militar, lo que terminó reflejándose en el ranking final.

Qué implica este ascenso para la región

La reubicación de Argentina en el ranking refuerza su peso estratégico regional y su rol dentro de los equilibrios de seguridad del continente. Aunque no supone un cambio inmediato en la política exterior ni un escenario bélico, sí refleja cómo los factores estructurales y comparativos pueden alterar el posicionamiento de los países año a año.

En un mundo cada vez más inestable, estos rankings vuelven a captar la atención global y alimentan una pregunta que resuena con fuerza en todos los continentes qué tan preparado está cada país frente a un escenario internacional cada vez más impredecible.