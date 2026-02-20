El misterio sobre la vida alienígena es algo que habita con la humanidad desde siempre. Históricamente, este interés sobre otras posibles formas de vida inteligente proveniente de otros planetas se refleja principalmente a nivel cultural en películas o series aclamadas por el público y la crítica. Esta duda incluso impacta a nivel político, con la inolvidable promesa de Hillary Clinton durante su campaña electoral del 2016 de publicar los archivos clasificados del pentágono sobre objetos voladores no identificados y posible existencia de vida alienígena. Diez años después, casi a finales de febrero, el dos veces electo presidente, Donald Trump, dio la orden de liberar estos archivos, tras alegar que en ex presidente Barack Obama reveló información clasificada al decir que los aliens eran reales. El presidente solicitó que se inicie el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales respecto a extraterrestres y objetos voladores no identificados en el medio de tensiones políticas de su gobierno y morales por su implicancia en el caso Epstein. La razón aparente se relaciona con las declaraciones del ex presidente Barack Obama en el podcast de Brian Tyler Cohen la semana del 9 de febrero, en las que afirmaba la existencia de alienígenas: ”Son reales, pero no los he visto y no están guardados en el Área 51″. Según lo que el actual primer mandatario publicó en su red social Truth social, debido a que la población mostró un gran interés en ello ordenará a las agencias pertinentes que comiencen el proceso de desclasificación. “No existe ninguna instalación subterránea a menos que exista una enorme conspiración y se la ocultaron al presidente de los Estados Unidos” declaró Obama en el mismo podcast. Posterior a su entrevista, el mismo comunicó a través de Instagram: “No vi ninguna evidencia durante mi presidencia de que extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros. ¡De verdad!“. Además, se hace hincapié en que por la dinámica del programa, las respuestas no estaban basadas en información clasificada, como asumió el presidente.