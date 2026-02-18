Existe un cáncer de hígado muy poco común y altamente mortal que ha mostrado resistencia ante la inmunoterapia: el carcinoma fibrolamelar, un tipo raro y letal de cáncer de hígado, que representa hasta 2 % de los cánceres hepáticos y aparece principalmente en jóvenes y niños. Ante esto, un grupo de científicos descubrió que un fármaco, ya aprobado por el Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), tiene un gran potencial para combatir este mal, ya que usa una estrategia totalmente diferente. El fármaco AMD3100 impide que los tumores secuestren las células T y, por lo tanto, permite que estas puedan combatir el cáncer. Este mecanismo ataca directamente la configuración de los tumores fibrolamelares por los que las células T del cuerpo son capturadas y alejadas de las células cancerosas, lo que les impide actuar contra la enfermedad. Los científicos responsables de este avance utilizaron una tecnología avanzada para aislar el núcleo de cada célula individual dentro de una masa de tejido y así determinar qué genes están activados en cada una. Está aprobado por la FDA desde 2008 para uso en humanos como parte del tratamiento de movilización de células madre hematopoyéticas en pacientes con Linfoma no Hodgkin o mieloma múltiple, asociado con factores estimulantes de colonias, no como terapia anticancerígena directa. Esta evidencia ofrece una hipótesis sobre por qué la inmunoterapia convencional falla en fibrolamelar y un posible camino para revertir esa resistencia. Aún no hay ensayos clínicos iniciados en pacientes con fibrolamelar usando AMD3100; los investigadores están buscando oncólogos interesados para empezar estudios clínicos. En el estudio, AMD3100 bloqueó la señalización que atraía y retenía células T lejos del tumor, facilitando que estas lleguen al centro tumoral donde pueden actuar. Combinado con inhibidores de puntos de control inmunitarios, aumentó la muerte de células tumorales en modelos de laboratorio. Se espera que este avance sea un paso más hacia la erradicación de estas enfermedades.