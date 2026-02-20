Acceder a financiamiento en Estados Unidos es uno de los pasos más determinantes para cualquier emprendedor que busca iniciar o expandir un negocio. Para miles de residentes permanentes, las líneas de crédito respaldadas por el gobierno federal han sido históricamente una puerta de entrada clave al sistema financiero. En un contexto de cambios en las reglas de acceso al crédito y mayor control sobre quiénes pueden aplicar a estos programas, el escenario comienza a modificarse y genera preocupación entre quienes dependen de estas herramientas para sostener sus proyectos económicos en el país. La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) confirmó cambios que impactan directamente en miles de residentes permanentes en Estados Unidos. Desde el 1 de marzo, quienes tengan Green Card dejarán de calificar automáticamente para determinados préstamos federales para pequeñas empresas, una herramienta clave para emprendedores extranjeros que buscaban financiamiento rápido para iniciar o expandir negocios en el país. La medida modifica el acceso a programas de crédito respaldados por el gobierno federal y genera preocupación entre residentes permanentes que dependen de estos fondos para sostener sus proyectos. Aunque se restringe el acceso a ciertos préstamos federales, los residentes permanentes aún pueden recurrir a: