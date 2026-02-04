Una investigación reciente publicada en Communications Biology analizó el rol de distintas especies de mamíferos y llegó a una conclusión clave: el riesgo de brotes epidémicos no se reparte de manera uniforme entre los murciélagos, sino que se concentra en grupos evolutivos específicos. El trabajo no apunta a una amenaza inmediata ni señala a una especie en particular, pero sí permite identificar patrones biológicos y geográficos que ayudan a comprender por qué algunos virus tienen mayor capacidad de propagación y letalidad. Los investigadores utilizan el concepto de potencial epidémico viral para describir la combinación de varios factores: la capacidad de un virus para infectar humanos, transmitirse con facilidad y provocar enfermedades graves o mortales. Para evaluar este riesgo, el equipo científico reunió información de casi 900 especies de mamíferos y más de 100 virus conocidos, y luego analizó esos datos dentro del árbol evolutivo de los mamíferos. El resultado fue claro: no todos los murciélagos representan el mismo nivel de riesgo. El estudio muestra que el orden de los murciélagos en general no destaca como excepcionalmente peligroso. Sin embargo, algunas familias presentan valores más altos de potencial epidémico. Entre los grupos más relevantes aparecen: Muchas de estas especies están ampliamente distribuidas en distintos continentes y, en algunos casos, viven cerca de zonas habitadas por humanos, lo que incrementa las oportunidades de contacto indirecto. Los murciélagos son conocidos por albergar una gran diversidad de virus sin desarrollar síntomas graves. Esto se debe a adaptaciones particulares de su sistema inmunológico y a su larga historia evolutiva. Sin embargo, el estudio remarca que cada grupo mantiene una relación distinta con los virus que porta. Estas diferencias explican por qué ciertas ramas evolutivas concentran más virus con capacidad de causar brotes en humanos, mientras que otras no. Al cruzar los datos biológicos con mapas de impacto humano, los científicos detectaron áreas donde el riesgo potencial es mayor. Las regiones que concentran murciélagos de alto potencial epidémico y fuerte intervención humana incluyen: En estos lugares, la degradación de hábitats y la expansión urbana pueden facilitar el contacto entre humanos y fauna silvestre.