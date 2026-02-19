Gestionar una licencia de conducir o identificación Real ID es esencial para cumplir con los estándares de seguridad que entraron en vigor a nivel federal en mayo del año pasado, que exigen la presentación de un documento válido para, por ejemplo, abordar vuelos nacionales. Si bien no es la única opción aceptada por TSA en los controles aeroportuarios, sí es una de las alternativas más prácticas y cada estado impone diversos requisitos para poder tramitarla. En el caso de California, las autoridades indicaron específicamente qué documentos deben presentarse en el DMV al acudir para este fin. El DMV establece la presentación obligatoria de varios documentos, incluida al menos una de las identificaciones que figuran en la lista a continuación La proporción de alguna de las credenciales antes mencionadas es esencial y debe contener nombre completo y fecha de nacimiento. Los pasos para poder llevar a cabo este trámite son 1) Reunir toda la documentación esencial solicitada por el DMV. 2) Completar la solicitud en línea y subir los documentos correspondientes. Es esencial en este paso guardar muy bien el código de confirmación 3) Visitar una oficina del DMV y llevar los documentos originales Estos documentos garantizan a las autoridades que fueron emitidos siguiendo determinados estándares de seguridad comunes para todos los estados y, además de ser válidos para el abordaje de vuelos nacionales, se consideran aceptables para el ingreso a determinadas oficinas gubernamentales y en caso de realizar visitas a centrales nucleares.