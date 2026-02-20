En el Estado de Nueva York cualquier persona que viva en el territorio y use un vehículo para circular por las calles tiene la obligación de registrarlo ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Esta obligación se puede tener en diferentes contextos, desde mudarse a Nueva York y convertirse en residente y comprar un auto dentro del estado, o llevar un vehículo desde otro para transitar las calles. El DMV de Nueva York acepta varios documentos originarios de otros países como prueba de identidad. Se puede realizar de varias maneras, siendo la más tradicional acercarse a una oficina de forma presencial con turno previo. En el caso de que el vehículo en cuestión se compre en un concesionario del estado, este se puede hacer cargo del trámite de registro, de emitir las placas y añadirlo al precio final. Si el propietario se encuentra fuera del estado, también se puede optar por enviar la documentación por correo. En primer lugar, el auto debe estar asegurado y el registro debe realizarse dentro de los 180 días posteriores a la fecha de vigencia de la tarjeta de seguro. En el caso de que este plazo se traspase, la aseguradora tendrá que emitir una nueva confirmación electrónica. Los documentos que se deben presentar para registrar el vehículo son: Al momento de terminar el proceso, una vez que el trámite haya sido aprobado, el DMV entrega a la persona unos documentos, algunos son temporales y otros son permanentes. Se reciben placas de vehículo, calcomanía de registro para el parabrisas, documento de registro y extensión de inspección durante 10 días. Algunas se entregan de forma inmediata y otros llegan por correo dentro de los próximo 90 días.