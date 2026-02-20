El gobierno federal confirmó que le asignará fondos a Medicaid para el estado de Nuevo México, después de que la Ley One Big Beautiful autorizara el Programa de Transformación de la Salud Rural (RHT), cuyo objetivo es mejorar el acceso y la calidad de la atención médica. Esta decisión se debe a que zonas rurales de Estados Unidos como Nuevo México conviven con grandes y persistentes dificultades para el acceso a la salud por factores como la falta de médicos especializados. En primer lugar, aumentará el acceso a la atención médica en Nuevo México sin la necesidad de desplazarse a otros lugares. Por otro lado, se podrá encontrar más variedad de servicios y también se incrementará el soporte a los proveedores de salud locales. Además, se integrará el uso de tecnología de salud para coordinar de mejor manera los cuidados. Expertos advierten que la sostenibilidad de este programa a largo plazo dependerá en gran medida de políticas complementarias y de la capacidad de conservar a los profesionales. El Programa de Transformación de la Salud Rural se propone llegar a comunidades rurales en el país que presenten dificultades en el acceso a los servicios de salud. Los fondos de este programa llegan a los 50.000 millones y se asignará a los estados que cumplan con requisitos puntuales. La subvención la otorgan los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), un pilar fundamental en el ámbito de la salud rural en la historia reciente del estado, según lo que informó la New Mexico Health Care Authority (HCA).