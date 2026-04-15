Durante la semana siguiente decenas de estudiantes tendrán un nuevo descanso confirmado dentro de su calendario escolar 2025-2026, programado para el próximo 30 de abril. Esto sucederá para alumnos de ciertos niveles del distrito escolar público de la ciudad de Shrewsbury, donde las instituciones educativas llevarán a cabo primero el receso de Spring Break y luego habrá un nuevo día sin actividad en determinados cursos a fin de mes. Según lo indican las autoridades, el próximo lunes 20 de abril las escuelas cierran sus puertas y dejan de dar clases porque se observa en todo el distrito Patriots Day. Durante la semana siguiente, del martes 21 al viernes 30 también se mantienen suspendidas las actividades con motivo de Spring Break, receso que en diversas zonas del país suele tener lugar un mes antes, en marzo. Durante este mes, alumnos de preschool y kindergarten no tendrán clases dado que durante esa jornada se llevarán a cabo evaluaciones a los estudiantes nuevos que podrían ingresar durante el próximo ciclo. Los últimos dos descansos generales que observarán las escuelas dentro del ciclo 2025-2026 y en los que se suspenderán las clases son Esta festividad busca recordar a los soldados que fallecieron mientras combatían en servicio para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Este día se destina a profundizar sobre la historia de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. “Muchas ciudades del país festejan con desfiles, festivales de música y fuegos artificiales”, indica USA.gov. Quienes deseen consultar el calendario oficial podrán hacerlo clicando aquí.